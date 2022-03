Inflação na Rússia vai acima de 15%, para máxima desde setembro de 2015

(Reuters) – A inflação anual na Rússia acelerou para 15,66% até 25 de março, máxima desde setembro de 2015 e acima da taxa de 14,53% da semana anterior, disse o Ministério da Economia nesta quarta-feira, com o rublo enfraquecido fazendo os preços dispararem em meio a sanções sem precedentes do Ocidente.

A inflação na Rússia vinha acelerando acentuadamente nas últimas semanas, com a queda do rublo a mínimas históricas impulsionando a demanda por uma ampla gama de bens, de alimentos básicos a carros, com expectativas de que seus preços aumentem ainda mais.

Em fevereiro, a inflação anual na Rússia estava em 9,15%.

A inflação semanal na Rússia desacelerou para 1,16% na semana até 25 de março, de 1,93% na semana anterior, levando o aumento acumulado nos preços ao consumidor neste ano a 8,91%, mostraram dados do serviço de estatísticas Rosstat nesta quarta-feira.

Na semana até 25 de março, os preços de quase tudo, de alimentos para bebês a produtos farmacêuticos, aumentaram mais, mas em um ritmo mais lento do que nas semanas anteriores.

O banco central russo, que tem como meta inflação anual de 4%, manteve sua taxa básica em 20% em março e alertou para um salto iminente da inflação e uma contração econômica.

