Inflação na Itália desacelera pelo quinto mês seguido

ROMA, 29 SET (ANSA) – A inflação na Itália desacelerou pelo quinto mês seguido e encerrou setembro com alta de 5,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados preliminares divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

O resultado do Índice de Preços de Consumo para a Coletividade (NIC) representa uma queda de 0,1 ponto percentual em relação à inflação anual registrada em agosto (5,4%). Na comparação com o mês passado, o índice teve alta de 0,2%.

Segundo o Istat, a desaceleração se deve sobretudo aos bens alimentares industrializados e não industrializados, que registraram inflação anualizada de 9,1% e 7,7% em setembro, respectivamente. Os patamares ainda são elevados, mas menores que os de agosto (10% e 9,2%).

Nos últimos meses, o governo italiano anunciou uma série de medidas para combater a inflação, como a exigência de postos de combustíveis exibirem os preços médios cobrados em sua região para que o consumidor possa compará-los com os valores praticados pelo estabelecimento.

A iniciativa mais recente é a assinatura, na última quinta-feira (28), de um pacto com mais de 30 associações empresariais para impor controle de preços em produtos alimentares e de amplo consumo até o fim do ano. (ANSA).

