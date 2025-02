Inflação na Itália avança em fevereiro, aponta dado preliminar

ROMA, 28 FEV (ANSA) – A inflação na Itália em fevereiro de 2025 avançou 0,2% na comparação com janeiro e 1,7% em relação a igual período do ano passado, de acordo com dados preliminares divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

Se confirmado, o resultado marca uma aceleração do Índice Nacional de Preços de Consumo para a Coletividade (NIC), que havia apresentado alta anualizada de 1,5% no mês passado.

Segundo o Istat, o indicador retornou ao patamar de outubro de 2023, em resultado que reflete a dinâmica dos preços de bens energéticos, que voltaram a registrar inflação em fevereiro: 0,6% na comparação com igual período do ano passado, contra deflação de 0,7% em janeiro.

Considerando apenas os bens energéticos regulamentados, como tarifas de luz e gás, o indicador avançou 31,5% na comparação ano a ano, contra 27,5% do mês passado.

O chamado “carrinho de compras”, espécie de cesta básica da Itália e que inclui alimentos, produtos de limpeza e de higiene, registrou alta de 2,2% em relação a fevereiro de 2024. Em janeiro, o crescimento anualizado havia sido de 1,7%. (ANSA).