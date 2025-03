Inflação na Itália acelera em março com energia e alimentos

ROMA, 31 MAR (ANSA) – A inflação na Itália em fevereiro de 2025 avançou 0,4% na comparação com fevereiro e 2% em relação a igual período do ano passado, de acordo com dados preliminares divulgados nesta segunda-feira (31) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

O resultado aponta uma aceleração do Índice Nacional de Preços de Consumo para a Coletividade (NIC) em relação a fevereiro, quando o indicador havia apresentado alta de 0,2% na comparação de janeiro e de 1,6% sobre o mesmo mês de 2024.

Segundo o Istat, os números refletem a dinâmica dos bens energéticos, que registraram inflação de 3,2% em março na comparação ano a ano, contra 0,6% de fevereiro, sobretudo o componente não regulamentado, como combustíveis (de -1,9% para +1,3%).

Outro impulso foi dado pelos alimentos não manufaturados, cuja inflação passou de 2,9% em fevereiro para 3,3% em março. O chamado “carrinho de compras”, espécie de cesta básica da Itália e que inclui alimentos, produtos de limpeza e de higiene, registrou alta de 2,1% em relação a março de 2024. Em fevereiro, o crescimento anualizado havia sido de 2%.

“Os números do Istat comprovam como a emergência na energia tem efeitos em cascata sobre a economia nacional e nos bolsos das famílias”, alertou o presidente da entidade de defesa dos direitos dos consumidores Codacons, Carlo Rienzi. (ANSA).