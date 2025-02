Inflação na Itália acelera em janeiro, aponta dado preliminar

ROMA, 3 FEV (ANSA) – A inflação na Itália em janeiro de 2025 avançou 0,6% na comparação com dezembro de 2024 e 1,5% em relação a igual período do ano passado, de acordo com dados preliminares divulgados nesta segunda-feira (3) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

Se confirmado, o resultado marca uma aceleração do Índice Nacional de Preços de Consumo para a Coletividade (NIC), que havia apresentado alta anualizada de 1,3% em dezembro.

Segundo o Istat, isso é fruto do exaurimento dos impulsos deflacionistas nos preços de energia (de -2,8% em dezembro para -0,7% em janeiro), além de uma forte aceleração dos bens energéticos regulamentados, como tarifas de luz e gás (de +12,7% para +27,8%).

Os alimentos manufaturados, com alta de 2% em janeiro sobre o mesmo mês de 2024 (contra 1,7% de dezembro), também contribuíram para o avanço da inflação neste início de 2025.

Os números definitivos devem ser divulgados em meados de fevereiro. (ANSA).