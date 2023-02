Inflação na França acelera inesperadamente a 7,2% em fevereiro, mostram dados preliminares

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/02/2023 - 9:30 Compartilhe

Por Sudip Kar-Gupta

PARIS (Reuters) – A inflação anual na França acelerou de forma inesperada para 7,2% em fevereiro, ante 7,0% em janeiro, em parte como resultado dos preços mais altos dos alimentos, de acordo com dados preliminares do órgão de estatísticas Insee nesta terça-feira.

A inflação preliminar de fevereiro ficou acima das previsões da Reuters, que apontavam 7,0%.





O ministro das Finanças, Bruno Le Maire, que disse esperar que a inflação atinja um pico neste verão (no Hemisfério Norte) e depois comece a diminuir, tem se reunido com varejistas de alimentos franceses para encontrar maneiras de ajudar os consumidores a lidar com a inflação dos preços dos alimentos.

“Os dados de fevereiro mostram que a inflação francesa ainda não atingiu seu pico. Dado que a inflação global subjacente deve continuar subindo nos próximos meses, isso dará mais argumentos ao Banco Central Europeu para continuar elevando os juros além do primeiro trimestre”, disse a economista do ING Charlotte de Montpellier.

O economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, disse à Reuters em entrevista nesta terça-feira que, embora as pressões inflacionárias na zona do euro tenham começado a diminuir, o BCE não encerrará os aumentos de juros até que esteja confiante de que o crescimento dos preços está voltando para sua meta de 2%.

O BCE já prometeu elevar os juros em 50 pontos-base para 3% em março e os mercados esperam que essa taxa suba para quase 4% até o final de 2023.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias