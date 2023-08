Inflação na Eurozona permanece em 5,3% e desemprego mantém menor índice histórico

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/08/2023 - 7:51 Compartilhe

A inflação na Eurozona permaneceu estável em agosto, a 5,3% em termos anuais, o mesmo nível registrado no mês anterior, enquanto a taxa de desemprego continuou em seu índice mínimo histórico de 6,4%, anunciou nesta quinta-feira (31) a Eurostat, a agência europeia de estatísticas.

Os dados da inflação publicados pela Eurostat ficaram acima das expectativas dos analistas da Factset e da Bloomberg, que projetavam índice de 5,1%.

A inflação no conjunto dos 20 países que utilizam o euro atingiu o recorde de 10,6% em outubro de 2022, uma consequência do aumento dos preços do gás e do petróleo devido ao impacto da guerra na Ucrânia.

Mas o índice continua muito acima da meta do Banco Central Europeu (BCE), que visa uma inflação de 2%.

Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego da zona do euro permaneceu estável em julho, com índice de 6,4% da população ativa, na comparação com os dados de junho.

Este é o menor índice desde que a Eurostat começou a compilar os dados em abril de 1998 para os países que decidiram adotar a moeda única.

Para o conjunto da União Europeia, a taxa de desemprego foi de 5,9% em julho, mesmo índice registrado no mês anterior.

