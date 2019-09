O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha avançou 1,2% na comparação anual de setembro, segundo a leitura preliminar da agência Destatis, abaixo da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de alta de 1,3%.

No confronto mensal, o CPI alemão ficou estável, em linha com as projeções.