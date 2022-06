Inflação: Mercado oferece parcelamento de pacote de Doritos e foto viraliza

Apesar da desaceleração da inflação registrada em maio, os preços dos alimentos continuam subindo e chamando a atenção dos consumidores pelo Brasil. Nas redes sociais, a foto de uma oferta de um pacote de Doritos, em uma loja de conveniência, viralizou não só pelo preço, mas também pela possibilidade de parcelar a compra em duas vezes.

“A situação do Brasil está tão crítica que o supermercado está até permitindo o parcelamento de um Doritos”, escreveu o usuário @artevillar1 no Twitter. Em resposta ao tweet, diversos internautas também compartilharam outros produtos com preços altos e estabelecimentos oferecendo a opção de parcelamento das compras.





Tirei essa semana de um açougue pic.twitter.com/CXspcC1WFK — Raissa (@Eori_fontelli) June 12, 2022

13 reais numa bandeja de morango (e nem foi em mercado “chique” tipo pão de açúcar/zona sul) pic.twitter.com/jR2QY4uXlC — julika (@wwhylia) June 12, 2022

Alguns estabelecimentos também têm colocado cadeados e dispositivos de segurança em alguns produtos para evitar furtos. Em um supermercado, uma cliente registrou colocados em potes de Nutella.

E o cadeado na Nutella pic.twitter.com/7U5IAu0tHA — Otafull#ForaBol卐onaro 💉 (@otafullmiga) June 12, 2022

Além de itens de alimentação, produtos de vestuário também estão em alta. Alguns internautas compartilharam chinelos sendo vendidos por mais de R$ 70 em alguns estabelecimentos.

Conforme o IBGE, a inflação em maio foi de 0,47%, após ter alcançado 1,06% em abril. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula alta de 4,78% e, nos últimos 12 meses, chega a 11,73%.