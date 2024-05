Inflação IPC reduz nos EUA para 3,4% em abril

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/05/2024 - 13:36 Para compartilhar:

A inflação reduziu ligeiramente nos Estados Unidos em abril, segundo dados do oficiais publicados nesta quarta-feira (15), marcando sua primeira queda anual desde janeiro e dando fôlego ao governo Joe Biden com vistas às eleições de novembro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) – ao qual as aposentadorias e pensões estão indexadas – ficou em 3,4% para 12 meses em abril, uma queda de 0,1 ponto percentual em relação a março, informou o Departamento do Trabalho em um comunicado.

Esse número está de acordo com a média das previsões dos economistas pesquisados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal, dois veículos especializados no tema.

Ao mesmo tempo, a inflação mensal foi de 0,3%, um pouco abaixo das projeções anteriores.

O relatório de inflação é um sinal positivo para o presidente democrata Joe Biden antes das eleições de novembro, nas quais ele buscará a reeleição contra seu antecessor, o republicano Donald Trump.

Os dados sustentam a mensagem de seu governo de que a economia dos EUA deu uma guinada, enquanto busca acalmar as preocupações dos consumidores sobre o impacto do aumento dos preços antes das eleições.

“Sei que muitas famílias estão passando por dificuldades e que, embora tenhamos feito progressos, temos muito mais a fazer”, disse Biden em um comunicado divulgado após a divulgação dos dados. “Os preços ainda estão muito altos”, admitiu ele.

