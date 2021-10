Inflação industrial na China tem alta recorde em 25 anos

Os custos da produção industrial na China cresceram em setembro no maior ritmo registrado em 25 anos, impactados pelo encarecimento da energia, de acordo com dados oficiais publicados nesta quinta-feira.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI), que mede o custo dos bens ao sair da fábrica, subiu 10,7% em ritmo anual em setembro, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas.

Esta é a alta mais expressiva desde outubro de 1996, quando o organismo começou a compilar os dados.

Em agosto, o índice já havia registrado um recorde em 13 anos (9%).

A recuperação econômica mundial provocou um forte aumento das matérias-primas, em particular do carvão, do qual a China depende para alimentar suas centrais de energia elétrica.

A situação provocou apagões e racionamento de energia em várias regiões do país, o que levou muitas fábricas a interromper ou reduzir a produção.

Em setembro, “os preços na indústria continuaram a crescer sob o efeito do aumento dos custos do carvão e em alguns setores com um consumo intensivo de energia”, disse Dong Lijuan, do Escritório Nacional de Estatísticas.

As autoridades chinesas ordenaram recentemente o aumento da produção nas minas de carvão e pediram às empresas de energia que garantam um abastecimento adequado para o inverno (hemisfério norte).

A situação ainda não repercute nos preços ao consumidor, que subiram apenas 0,7% em ritmo anual em setembro, segundo o mesmo organismo.

