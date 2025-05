Inflação estar acima da meta é inegável, mas não é uma ‘questão dramática’, diz Durigan

O secretário-executivo da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 14, que o fato de a taxa de inflação estar acima da meta é algo inegável, mas não é uma “questão dramática como se tem colocado”.

Durante a 2ª edição do Summit Brazil-USA, realizado pelo Valor Econômico, em meio à Brazil Week em Nova York, Durigan frisou que há uma preocupação do governo com a inflação, mas indicou que a taxa é a melhor de todos os governos desde o Plano Real.

O secretário também destacou que as projeções indicam que a inflação começou a ceder.

“A gente quer trabalhar para que isso venha para a meta e esse é o trabalho principal do Banco Central. Mas é importante notar que, quando a gente olha todos os governos em perspectiva, é a menor média de inflação dos últimos 30 anos”, ponderou Durigan.

Questionado sobre uma eventual trégua entre o governo e o Banco Central, Durigan se esquivou. “Eu vou evitar fazer comentários específicos à competência do Banco Central, como sempre tenho feito”, indicou.