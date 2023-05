Inflação em 12 meses nos EUA cai para 4,9% em abril, aponta índice IPC

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2023 - 11:22 Compartilhe

A inflação em 12 meses desacelerou em abril nos Estados Unidos para 4,9%, o menor nível desde abril de 2021, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10) pelo Departamento do Trabalho.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), pelo qual são indexadas as aposentadorias, ficou ligeiramente abaixo de 5,0% nos 12 meses encerrados em março.

Os analistas esperavam 5,0% e 0,4%, de acordo com a média das previsões registradas pela MarketWatch.

“O índice do setor de moradia foi o que mais contribuiu para o aumento mensal de todos os itens, seguido pelo aumento do índice de carros e caminhões usados e do índice da gasolina”, informou o Departamento do Trabalho em comunicado.

Em um mês, a inflação voltou a acelerar, atingindo 0,4%, contra 0,1% em março.

Embora este novo valor mostre um passo na direção certa para as autoridades econômicas e marque o menor aumento anual em quase dois anos, mantém-se muito acima dos níveis anteriores à pandemia de covid-19.

Os analistas acompanham de perto os números da inflação, um índice-chave, enquanto o Federal Reserve (Fed, banco central) avalia se deve aumentar ainda mais as taxas de juros e por quanto tempo manter sua política restritiva.

