Inflação elevada é maior barreira para o crescimento econômico, diz ministro do Reino Unido

O ministro de Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou nesta sexta-feira, 10, que a inflação britânica elevada é a “maior barreira” para o crescimento econômico do país neste momento, em resposta a estagnação do Produto Interno Bruto (PIB) na leitura do terceiro trimestre.

“A melhor maneira de fazer nossa economia crescer de forma sustentável no momento é seguir nosso plano e reduzir a inflação”, comentou Hunt, em publicação no X, antigo Twitter.

Segundo ele, a Declaração de Outono, relativa a economia e orçamento do Reino Unido, abordará os pontos necessários para que a economia cresça novamente no longo prazo.

“Vamos desbloquear investimentos, trazer pessoas de volta ao trabalho e tornar nossa economia mais produtiva”, disse o ministro.

