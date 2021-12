Inflação eleva custo de transição para energia limpa

Em 2021 as empresas de energia tiveram que gastar mais para construir fazendas solares e eólicas por causa da inflação de custos e dos problemas da cadeia de abastecimento, adicionando um aumento de velocidade financeira à mudança dos combustíveis fósseis. Projetos de energia limpa estão expostos à inflação nos mercados de commodities por sua dependência de materiais como silício e cobre.

O preço de atacado dos painéis solares, por exemplo, aumentou 19% na Europa este ano, de acordo com o diretor-gerente da pvXchange Trading GmbH, Martin Schachinger, levando-os aos níveis do fim de 2018. Os preços permanecem cerca de um terço abaixo de onde estavam há cinco anos.

Os custos mais elevados com equipamentos desfazem parcialmente uma queda de preços de vários anos que acelerou a mudança para fontes renováveis de energia. Eles significam que os trilhões de dólares de investidores, bancos e outras empresas fizeram fila para reduzir o aumento das temperaturas globais não vão tão longe.

“Nos últimos 10 anos, houve três certezas na vida: morte, impostos e preços mais baixos para painéis solares”, disse o chefe de pesquisa da firma de investimentos com sede na Suíça ThomasLloyd Group, Nick Parsons. “Não é tão evidente que seja o caso hoje.”

Alguns investidores de energia limpa dizem que os custos mais altos tornaram os projetos menos compensadores financeiramente. Eles não têm muito espaço de manobra porque o capital fluindo para a energia verde já reduziu os retornos sobre os ativos eólicos e solares.

Até certo ponto, os desenvolvedores são capazes de se proteger contra o aumento dos custos, fechando os empreiteiros com antecedência e repassando os custos na forma de preços de energia mais elevados. “Há um nível tão grande de interesse em empregar capital em infraestrutura verde que está empurrando os preços para cima e os retornos para baixo”, disse o presidente-executivo da Sustainable Development Capital LLP, Jonathan Maxwell, uma empresa de investimentos com sede em Londres. Ao mesmo tempo, os custos das matérias-primas aumentaram, disse ele.

Os preços dos painéis solares subiram para 0,28 centavos de euro o quilowatt, ante uma baixa de 0,18 centavos de euro há um ano e meio, disse o presidente-executivo da Econergy Renewable Energy, Eyal Podhorzer, com sede em Israel. Podhorzer espera dificuldades de transporte e abastecimento escassez para manter os preços elevados por até 18 meses, embora ele tenha cotado preços ligeiramente mais baixos para o segundo e terceiro trimestres de 2022.

Os painéis não são os únicos materiais que estão ficando mais caro. Na Itália, o preço das licenças de compra para construir projetos solares subiu para entre 200 mil euros e 300 mil euros, ante 100 mil euros um ano atrás, disse Podhorzer. Para a Europa em geral, o preço dos projetos solares prontos para construção dobrou no ano passado porque não há projetos suficientes para atender à demanda dos investidores.

Os desenvolvedores de energias renováveis responderam exigindo preços mais altos para a eletricidade que geram em leilões de energia liderados pelo governo na Espanha, Índia e outros lugares, revertendo uma longa queda nos preços da energia limpa. Um leilão começou este mês no Reino Unido, o maior mercado eólico offshore do mundo em 2020.

Os preços do polissilício, o alicerce dos painéis solares, mais do que quadruplicaram desde o início de 2020, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Ele estima que 95 gigawatts adicionais de capacidade de energia solar poderiam ser construídos até 2026 se os custos dos materiais não estivessem aumentando, o suficiente para abastecer cerca de 71 milhões de residências nos EUA.

Os desenvolvedores que ainda não fixaram os preços de venda de energia renovável têm uma proteção. Os preços da energia aumentaram na Europa este ano em meio a uma crise energética que se intensifica, compensando o aumento dos preços dos insumos, disse o presidente-executivo da NextEnergy Capital, Michael Bonte-Friedheim, cujas operações incluem uma fazenda solar em Cornwall, Reino Unido. Mas os investidores renováveis já buscavam retornos e, para alguns custos, a inflação está aumentando o aperto.

Para um projeto de energia solar que antes teria retornado de 8% a 9%, o aumento dos custos pode puxar para baixo em 1 a 1,5 pontos percentuais, disse um gestor de fundo europeu que investe em energias renováveis. “As avaliações são extremamente altas”, disse Fabian Chrobog, que dirige a North Wall Capital com sede em Londres. A North Wall, que administra quase 1 bilhão de euros em ativos, o equivalente a pouco mais de um bilhão de dólares, recentemente se recusou a emprestar para um projeto de armazenamento de energia no Reino Unido porque os retornos não faziam sentido, disse ele.

(Com Dow Jones Newswires)

Saiba mais