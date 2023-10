‘Inflação é encorajadora em alguns casos, mas ainda não chegamos lá’, diz Gourinchas, do FMI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 9:17 Compartilhe

O economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, afirmou que os sinais da inflação são encorajadores em alguns países, mas que a luta contra os preços ainda não foi vencida. Isso porque a maioria das economias não deve conseguir levá-los às metas dos bancos centrais.

“Em alguns casos a inflação é encorajadora, mas ainda não chegamos lá. Não se espera que a maioria dos países atinja a meta”, disse Gourinchas, em coletiva de imprensa, durante as reuniões anuais do Fundo, que acontecem em Marrakesh, no Marrocos.

Apesar disso, o economista-chefe enfatizou a melhora do índice de preços e também o seu núcleo, que exclui itens voláteis como alimentos e energia.

A inflação global caiu para 5,3% no segundo trimestre deste ano ante os 11,6% presenciados no mesmo período do ano passado, conforme o Relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês) do FMI, divulgado hoje. Já o núcleo foi a 4,9% no trimestre encerrado em junho deste ano, ante um pico de 8,5% registrado em 2022.

