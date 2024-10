Inflação dos EUA desacelerará este ano e terminará 2025 perto da meta, afirma dirigente do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 12:36 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, disse nesta quinta-feira, 10, que vê as expectativas de inflação bem ancoradas nos Estados Unidos, e que a inflação deve cair a 2,25% no fim deste ano, e encerrar 2025 perto da meta de 2% ao ano.

Em discurso na Binghamton University, Williams afirmou também que a taxa de desemprego do país ficará ancorada perto de 4,25% no próximo ano, enquanto o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deve ser de 2,25% a 2,5% neste ano e estabilizar na ponta de baixo da faixa no médio prazo.

O presidente da distrital de Nova York vê os riscos muito mais ancorados na economia americana, e destaca que o mercado de trabalho permanece robusto enquanto a inflação desacelera gradualmente.