Inflação do Japão se mantém acima da meta do BC, pressões de preços se ampliam

Por Tetsushi Kajimoto e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) – O núcleo da inflação ao consumidor do Japão acelerou em julho para seu nível mais forte em sete anos e meio, impulsionado pelos preços dos combustíveis e das matérias-primas e piorando o custo de vida das famílias, que ainda não viram ganhos salariais significativos.

Em um sinal de aumento da pressão de preços, o chamado “núcleo do núcleo”, que elimina não apenas o impacto da volatilidade dos alimentos frescos mas também os preços da energia, também aumentou em julho no ritmo anual mais rápido em mais de seis anos.

Embora a inflação tenha superado sua meta de 2% por quatro meses consecutivos, o Banco do Japão provavelmente continuará sendo uma exceção e deve manter as condições monetárias ultra frouxas com aumentos de preços ainda modestos em comparação com outras grandes economias.

“Os preços dos alimentos e um iene fraco foram os principais responsáveis pela aceleração da inflação”, disse Yoshimasa Maruyama, economista-chefe de mercado da SMBC Nikko Securities, acrescentando esperar que o núcleo da inflação ao consumidor chegue a 3% este ano.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os preços dos alimentos frescos, subiu 2,4% em julho em relação ao ano anterior, em linha com a expectativa do mercado, mostraram dados do governo nesta sexta-feira.

Em junho o índice havia avançado 2,2% em junho, e a leitura de julho e marcou o ritmo mais rápido desde dezembro de 2014, excluindo os efeitos do aumento do imposto sobre vendas.

O “núcleo do núcleo”, que elimina tanto o efeito dos alimentos frescos quanto da energia, subiu 1,2% em julho em relação a um ano atrás, taxa mais forte desde dezembro de 2015.