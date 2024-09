Inflação deve subir na etapa final do ano, antes de cair em direção à meta em 2025, diz Lagarde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2024 - 13:23 Para compartilhar:

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, projetou nesta quinta-feira, 12, que a inflação na zona do euro voltará a acelerar na etapa final deste ano, à medida que os efeitos da queda forte nos preços de energia deixem de aparecer nas taxas anuais. “A inflação deverá, então, cair em direção à nossa meta ao longo do segundo semestre do ano que vem”, acrescentou ela, que reforçou o compromisso da instituição com os objetivos de preços.

Nesse cenário, Lagarde explicou ter sido “apropriado” moderar o nível de restrição da política monetária, depois que a evolução da inflação confirmou o cenário projetado pelo BCE.

Segundo ela, as condições de financiamento na região permanecem restritivas.