Inflação da zona do euro em outubro tem leve revisão para baixos mas ainda é recorde

Reuters - 17/11/2022 - 7:31

BRUXELAS (Reuters) – A inflação da zona do euro em outubro em termos anunciais foi levemente mais baixa do que o informado anteriormente, mas ainda permaneceu em nível recorde devido ao aumento dos preços da energia, mostraram dados do escritório de estatísticas da União Européia nesta quinta-feira.

O Eurostat confirmou que a inflação do consumidor nos 19 países que compartilham o euro subiu 1,5% em outubro sobre o mês anterior, para um aumento de 10,6% na base anual, ante 10,7% relatada anteriormente.

Do número anual final, 4,44 pontos percentuais vieram da alta dos preços da energia, que subiram 41,5% em outubro sobre um ano antes. Outros 2,74 pontos percentuais vieram de alimentos, álcool e tabaco mais caros.

Sem os componentes mais voláteis de energia e alimentos não processados, o que o Banco Central Europeu chama de núcleo da inflação, os preços ao consumidor subiram 0,7% no mês e 6,4% na base anual.

O BCE quer manter a inflação em 2% a médio prazo e tem aumentado acentuadamente as taxas de juros desde julho para ajudar a conter o crescimento dos preços.

(Reportagem de Jan Strupczewski)

