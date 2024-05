Inflação continuava como maior preocupação financeira nos EUA em 2023, diz relatório do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 14:18 Para compartilhar:

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgou relatório anual sobre o bem-estar econômico da população dos Estados Unidos. A sondagem referente a 2023 mostrou que 72% dos adultos no país dizem estar em condição financeira ao menos razoável, nível bem próximo dos 73% do ano anterior, mas abaixo da máxima recente de 78%, vista em 2021. A inflação, por sua vez, continuava como a maior preocupação financeira, apesar da taxa de inflação em queda ao longo do último ano.

Para 65% dos adultos ouvidos, as mudanças nos preços que eles pagavam na comparação com o ano anterior havia tornado sua situação financeira pior.

Desse grupo, 19% afirmavam que as mudanças de preços tornavam seu quadro financeiro “muito pior”.

Na pesquisa conduzida em outubro de 2023, 17% dos adultos afirmaram que não haviam pagado todas suas contas no mês anterior.