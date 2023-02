Inflação continua alta, mas começa a desacelerar, afirma integrante do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2023 - 15:27 Compartilhe

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel afirmou nesta terça-feira, 7, que a inflação começou a desacelerar após “forte alta para níveis historicamente altos”. Em evento do Finanzwende, a banqueira central destacou que a desaceleração da inflação é impulsionada pela queda nos custos de energia, enquanto outros componentes continuam a subir.





“Inflação continua alta, especialmente para serviços. As pressões inflacionárias subjacentes permanecem elevadas com a maioria das componentes em níveis elevados”, ponderou Isabel.

Com relação ao mercado de trabalho, ela disse que a taxa de desemprego da zona do euro está em nível recorde, em meio à escassez de mão de obra. “O crescimento dos salários nominais aumentou significativamente, enquanto os salários reais estão caindo acentuadamente”, disse.

A banqueira central também destacou que a guerra teve um impacto negativo no crescimento, mas não se espera uma recessão profunda na zona do euro.





Além disso, ela disse que o balanço patrimonial da instituição deve diminuir acentuadamente.

