Inflação caminha à meta e a questão é por quanto tempo Fed deverá manter juros, diz dirigente

Estadão Conteúdo 16/05/2024 - 11:57

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Tom Barkin, disse acreditar que o nível das taxas de juros já estão restritivos nos EUA, e que a questão agora é por quanto tempo deverão mantê-las inalteradas. Na sua análise, a transmissão da política monetária está acontecendo e a inflação está caminhando em direção à meta de 2% ao ano – mas levará mais tempo para chegar lá do que inicialmente se pensava.

“Acredito que estamos em um bom caminho” no progresso desinflacionário, falou Barkin em entrevista ao vivo à CNBC há pouco. Por outro lado, ele comentou que seus contatos com agentes econômicos revelam que as empresas do setor de serviços ainda estão dispostas a elevar preços.

Falando sobre os indicadores econômicos divulgados ontem, Barkin disse que as vendas do varejo refletem gastos com consumo “bons, mas não incríveis”. “Não foi um dado terrível”, classificou.

Já o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) “ainda não está aonde o Fed quer chegar”.