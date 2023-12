Inflação caiu rapidamente e agora desaceleração deverá ser mais gradual, diz dirigente do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 13:40 Para compartilhar:

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel disse nesta segunda-feira, 18, que a inflação caiu rapidamente na zona do euro em decorrência do mais rápido ciclo de altas de juros, e que a autoridade monetária agora está na última etapa de levá-la à meta de 2% ao ano. Schnabel destacou que a desaceleração da inflação será mais gradual daqui para frente, de acordo com o que projetam os economistas do BCE.

As declarações foram feitas na manhã desta segunda-feira, no painel mediado por Schnabel na conferência bienal sobre política fiscal e união monetária e econômica do BCE.

