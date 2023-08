Inflação cai, mas deve permanecer em nível elevado por muito tempo, diz integrante do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 11:45 Compartilhe

A integrante do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE) e vice-presidente do Banco da Espanha, Margarita Delgado, afirmou que a inflação na zona do euro “continua reduzindo, mas deve permanecer elevada por muito tempo”. Em discurso, Delgado comentou também que o núcleo inflacionário permanece elevado e que as transmissões da política monetária restritiva ainda estão em andamento, ampliando o arrefecimento na demanda – um fator que considera importante para reduzir os preços no bloco.

Sobre as próximas decisões, a dirigente ressaltou que “o Conselho do BCE continuará a seguir uma abordagem dependente de dados”, sem sinalizar se a próxima decisão poderia consistir em pausa ou novo aperto monetário.

Margarita Delgado comentou ainda sobre a implementação do euro digital no bloco, alertando que a digitalização da moeda não pode acontecer “em detrimento da estabilidade do sistema financeiro europeu”.

A dirigente defende que ambos podem coexistir, porém, o banco central precisa identificar e mensurar impactos da moeda digital – por exemplo, sobre a competitividade e lucro dos bancos – antes de tomar uma decisão final sobre sua emissão.

