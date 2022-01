Inflação britânica vai a máxima em quase 30 anos, e eleva pressão sobre BC e famílias

Por David Milliken e Andy Bruce

LONDRES (Reuters) – A inflação britânica subiu mais rapidamente do que o esperado em dezembro, para um pico em quase 30 anos, intensificando uma piora nos padrões de vida e pressionando o banco central a elevar os juros novamente.

A taxa anual de inflação dos preços ao consumidor acelerou para 5,4%, ante 5,1% em novembro, seu maior patamar desde março de 1992, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido. Economistas consultados pela Reuters esperavam avanço de 5,2%.

Os mercados financeiros precificam agora mais de 90% de chance de o Banco da Inglaterra aumentar sua principal taxa de juros para 0,5% em 3 de fevereiro.

“O Banco da Inglaterra já estava se sentindo desconfortável com sua postura de política monetária. As surpresas de hoje para as leituras principal e do núcleo da inflação certamente não ajudaram”, disse Ambrose Crofton, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management.

Os rendimentos dos títulos do governo britânico de dois anos, que são sensíveis às expectativas para as taxas de juros dos mercados financeiros, chegaram perto do nível mais alto desde 2011.

