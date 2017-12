Inflação britânica atinge maior nível em quase seis anos

A inflação no Reino Unido alcançou 3,1% em novembro, o maior nível em quase seis anos, uma consequência da desvalorização da libra após o Brexit e do encarecimento das importações.

O índice de preços ao consumidor ficou em 3,1% em ritmo anual em novembro, contra 3,0% em outubro, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

Este é o maior nível de inflação desde março de 2012.

Pouco depois do referendo sobre a saída da União Europeia, em junho de 2016, a inflação estava abaixo de 1%, mas a vitória do Brexit provocou uma queda de confiança dos investidores, a desvalorização da libra e o aumento do preço dos bens importados.