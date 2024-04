Inflação brasileira desacelera em março, a 3,93% em 12 meses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/04/2024 - 12:23 Para compartilhar:

A inflação no Brasil ficou moderada em 3,93% em 12 meses até março, a menor marca desde junho de 2023, informou nesta quarta-feira (10) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em fevereiro, a inflação acumulada em 12 meses marcou 4,50%.

O número é menor do que o esperado pelo mercado, que inicialmente previa 4,01%, de acordo com um consenso reunido pelo jornal Valor Econômico.

A menor marca registrada até então remonta a junho de 2023, quando a inflação atingiu 3,16% ao ano.

Na medição mensal, os preços aumentaram 0,16% em março, muito menos que os 0,83% de fevereiro.

“Essa desaceleração na inflação também é explicada pelo fato de que, em fevereiro, os preços da Educação tiveram alta significativa (quase 5%) por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo, o que não aconteceu em março”, explicou o gerente da pesquisa do IBGE, André Almeida, citado em nota.

A inflação de março é explicada sobretudo pelo aumento no preço dos alimentos e bebidas, de 0,53%, devido a “problemas relacionados às questões climáticas”, de acordo com o relatório oficial.

Em março, estes valores “seguem subindo, mas com menos intensidade” que em fevereiro, afirmou Almeida.

O índice também foi influenciado pelas altas no setor da saúde e higiene pessoal (0,43%), detalhou o IBGE.

Até o final de 2024, o Banco Central do Brasil (BCB) projeta uma inflação de 3,5%, enquanto o mercado estima 3,76%, segundo uma pesquisa Focus da instituição financeira divulgada esta semana.

Embora acima da meta de 3% estabelecida pela entidade, as estimativas estão dentro da faixa de tolerância oficial, de mais ou menos 1,5 ponto percentual.

O BCB vem reduzindo progressivamente a taxa básica de juros Selic para 10,75%, desde uma alta de 13,75% em agosto de 2023. Sua tentativa era de que ao elevar este índice para encarecer o crédito, moderaria o consumo e o investimento, o que pressiona os preços.

O banco central projeta um novo corte de 0,5 ponto percentual em sua taxa de juros para a próxima reunião, nos dias 7 e 8 de maio, embora um cenário de “elevada incerteza” demandará “serenidade e moderação” em seus próximos passos.

O mercado espera que a Selic chegue a 9% ao final deste ano, segundo a pesquisa Focus.

