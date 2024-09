Inflação avançou a ritmo moderado e empresas estão seletivas com vagas, mostra Livro Bege

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2024 - 15:57 Para compartilhar:

A inflação continuou avançando a ritmo moderado na maioria das regiões dos Estados Unidos, enquanto empresas estão mais seletivas com expandir vagas de trabalho, diante de incertezas ampliadas com a economia americana, segundo informaram empresários consultados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o Livro Bege. O documento é uma espécie de sumário das condições econômicas do país e serve de base para as decisões de política monetária do BC dos EUA.

Segundo o documento, embora mais seletivos, os empresários não relataram casos de demissões e o nível de emprego permaneceu “estável ou ligeiramente acima durante as últimas semanas”.

O emprego tem sido foco do Fed nas suas decisões de política monetária, desde que o setor tem preocupado com possível enfraquecimento excessivo. No período, os salários também avançaram a um ritmo modesto, de acordo com o previsto.

Quanto à inflação, distritos relataram alta sobretudo nos custos de fretes e seguros, mas no geral os preços seguiram aumentando a ritmo moderado, conforme o último relatório já apontava. Para os próximos meses, os contatos consultados pelo Fed esperam algum grau de alívio nas pressões sobre preços, com estabilização inflacionária.