Inflação ao consumidor na capital do Japão sobe no ritmo mais rápido em 40 anos

25/11/2022 - 9:23

Por Takahiko Wada e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) – O núcleo dos preços ao consumidor na capital do Japão, um indicador antecedente das tendências nacionais, subiu em novembro no ritmo anual mais rápido em 40 anos e superou a meta de 2% do banco central pelo sexto mês consecutivo, sinalizando o aumento das pressões inflacionárias.

O aumento, impulsionado principalmente pelas contas de alimentos e combustível, mas disseminado entre uma gama mais ampla de bens, joga dúvidas sobre a visão do Banco do Japão de que a inflação impulsionada por custos será transitória, disseram alguns analistas.

O núcleo do índice de preços ao consumidor de Tóquio, que exclui alimentos frescos mas inclui combustível, subiu 3,6% em novembro em relação ao ano anterior, mostraram dados do governo nesta sexta-feira. O resultado superou a previsão do mercado de 3,5% e o aumento de 3,4% visto em outubro.

A última vez que a inflação de Tóquio esteve mais acelerada foi em abril de 1982, quando o núcleo do índice avançou 4,2% sobre o ano anterior.

(Reportagem de Takahiko Wada e Leika Kihara)

