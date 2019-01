Inflação ao consumidor da Turquia avança 20,3% em dezembro, na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Turquia registrou crescimento de 20,3% em dezembro, na comparação com igual mês do ano anterior, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. Analistas ouvidos pela Trading Economics previam alta de 20,0%.

Na comparação com novembro, o CPI teve recuo de 0,40% em dezembro, quando analistas esperavam alta de 0,70%. Ante novembro, a maior alta foi registrada em alimentos e bebidas não alcoólicas, enquanto a maior queda ocorreu em vestuário.

Na comparação anual, as maiores altas ocorreram em móveis e equipamentos para residências, seguidas por gastos com cultura, segundo o instituto de estatísticas turco (Turkstat).