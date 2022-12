Inflação alta demais exige mais aumentos de juros pelo Fed, diz Williams

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 16:52 Compartilhe

NOVA YORK (Reuters) – O chefe do Federal Reserve de Nova York, John Williams, reiterou nesta quinta-feira em uma entrevista na televisão sua crença de que mais aumentos nas taxas de juros serão necessários para reduzir os níveis excessivamente altos de pressão sobre os preços.

“Ainda acho que temos um longo caminho a percorrer em termos de onde está a meta da taxa básica e para onde precisamos chegar no próximo ano, a fim de obter a postura suficientemente restritiva” necessária para reduzir as pressões de preços, disse Williams em uma entrevista à Fox Business Network.

Sobre se o Fed pode aumentar os juros neste mês em um incremento menor que 75 pontos-base, Williams não se comprometeu, mas observou que “diminuir o ritmo” do aperto significaria simplesmente “talvez descer um degrau” no esforço para levar as taxas ao nível necessário para domar a inflação.

(Por Michael S. Derby)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias