A inflação ao consumidor da Argentina acelerou, com alta de 12,4% em agosto na comparação com julho, após alta de 6,3% vista no mês anterior. Na leitura anual, o índice subiu 124,4% em agosto, depois de um avanço de 113,4% visto em julho.

As informações foram divulgadas nesta tarde pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Até agora neste ano, a inflação no país registra alta de 80,2%.

