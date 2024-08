Infineon inaugura maior fábrica de semicondutores de potência na Malásia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 18:49 Para compartilhar:

A Infineon inaugurou, oficialmente, a primeira fase de uma nova fábrica na Malásia que se tornará a maior e mais competitiva unidade de produção de semicondutores de potência feitos de silício e carboneto de silício (SiC) de 200 milímetros do mundo.

A inauguração contou com a presença do primeiro-ministro da Malásia, YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim, e do CEO da Infineon, Jochen Hanebeck, de acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira, 8, pela empresa com sede na Alemanha.

A primeira fase da fábrica, com um volume de investimento de dois bilhões de euros, se concentrará na produção de semicondutores de energia de carboneto de silício e incluirá epitaxia de nitreto de gálio (GaN), informou a companhia. Na primeira fase, serão criados 900 empregos.

Os semicondutores de SiC revolucionaram as aplicações de alta potência porque eles alternam a eletricidade de forma ainda mais eficiente e permitem projetos ainda menores. Os semicondutores de SiC aumentam a eficiência em veículos elétricos, estações de carregamento rápido e trens, bem como sistemas de energia renovável e data centers de inteligência artificial.

A segunda fase do projeto terá investimento de até cinco bilhões de euros. No total, a companhia informou que serão criados até 4.000 empregos.