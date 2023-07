Infiltração de Lula não teve intercorrências, diz Planalto

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 14:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 26 LUG – O Palácio do Planalto confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um procedimento de infiltração no quadril em um hospital de Brasília nesta quarta-feira (26).

Segundo nota da Presidência da República, o mandatário “deu entrada no Hospital Sírio-Libanês para a realização de um procedimento eletivo, minimamente invasivo, de denervação percutânea, no quadril direito, para alívio de dor crônica até a realização de uma cirurgia prevista para outubro”.

“O procedimento de hoje foi realizado sem intercorrências, e o presidente deve cumprir agenda no Palácio da Alvorada até esta quinta-feira (27)”, acrescenta o comunicado, lembrando que a solução definitiva do problema só virá com a artroplastia prevista para outubro. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias