Infertilidade masculina: cientistas desenvolveram par de testículos em laboratório

Pesquisadores da Universidade Bar-Ilan, de Israel, desenvolveram “testículos de laboratório” que esperam que possam eventualmente aliviar a infertilidade masculina, que afeta de 10% a 15% dos homens.

Os minúsculos órgãos artificiais, produzidos a partir de células extraídas de testículos de camundongos, se assemelham à estrutura e função dos testículos naturais de camundongos. Os pesquisadores, liderados pelo Dr. Nitzan Gonen, têm como objetivo desenvolver testículos semelhantes aos humanos a partir de células-tronco humanas para ajudar a tratar distúrbios sexuais do desenvolvimento e infertilidade.

“As clínicas de fertilidade são capazes de identificar alguns dos problemas que causam a infertilidade masculina – uma baixa contagem de espermatozoides ou uma estrutura anormal – mas não entendemos completamente o que causa isso, quais mutações no genoma levaram à doença ou o que deu errado no o funcionamento dos testículos, e como resultado os tubos não transportam bem os espermatozoides”, disse Gonen ao jornal israelense Haaretz na semana passada .

“Agora será possível estudar esses assuntos dentro do sistema do modelo que produzimos”, acrescentou.

Os biólogos já geraram organoides – versões tridimensionais em miniatura de órgãos imaturos – que se assemelham ao cérebro, rins e intestinos, a partir de células-tronco.

Os organoides formados pela equipe de Gonen foram cultivados a partir de células testiculares imaturas de camundongos neonatos.

Os pesquisadores perceberam que o procedimento foi um sucesso quando identificaram estruturas semelhantes a túbulos e uma organização celular que imitava a dos testículos in vivo.

Os testículos artificiais de camundongo funcionaram bem por nove semanas – o que é, em teoria, tempo suficiente para ocorrer a geração e liberação de espermatozoides de camundongos. Esse processo leva cerca de 34,5 dias .

Os testículos têm duas funções principais: a produção, armazenamento e maturação de espermatozóides e a síntese de testosterona, o principal hormônio sexual masculino.

Nas conclusões do estudo, publicado recentemente no International Journal of Biological Sciences , os cientistas observaram que seus organoides apresentavam “sinais de entrada na meiose”, o processo que reduz o número de cromossomos.pela metade para formar espermatozoides.

A visão de Gonen é desenvolver organoides testiculares para ajudar meninos com câncer que podem não ser capazes de produzir espermatozoides funcionais.

As biópsias seriam feitas antes do início do tratamento e, em seguida, o esperma fértil seria cultivado in vitro e congelado para que pudessem usá-lo no futuro para ter filhos.

Gonen também vê essa tecnologia sendo utilizada na indústria pecuária.

“É verdade que se a ciência conseguir encontrar uma forma de controlar o sexo dos animais de criação e garantir que todos os descendentes serão apenas fêmeas ou apenas machos, a produção da indústria melhorará duas vezes”, explicou Gonen ao Haaretz.

“Por exemplo, nascerão oito fêmeas em vez de quatro fêmeas e quatro machos – e os animais da indústria também serão beneficiados, porque metade deles não serão mortos, como é feito hoje”, acrescentou.

