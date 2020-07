Infectado pelo COVID-19, Funcionário do Coritiba apresenta melhora e não precisa mais do respirador Ele estava internado e o estado era grave

No dia 06 de junho, o Coritiba divulgou que um membro da comissão técnica tinha sido infectado com o Novo Coronavírus e estava internado em estado grave. Pois esse funcionário apresentou melhora em seu quadro e já não tem precisado mais utilizar o respirador. Segundo o jornalista Napoleão de Almeida, do BandSports, que foi quem trouxe a informação, o membro da comissão técnica do Coxa ainda exige cuidados, mesmo tendo apresentado evolução no quadro.

O clube garantiu que tem dado toda a assistência necessária para o membro da comissão técnica e seus familiares. Recentemente, o Coxa constatou dois outros casos de COVID-19 dentro do clube. Ambos foram afastados, cumpriram a quarentena e, inclusive, já até voltaram a trabalhar.

