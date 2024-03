Infantino pede que Uruguai garanta segurança no esporte após árbitro levar pedrada

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/03/2024 - 17:51 Para compartilhar:

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu nesta segunda-feira (18) às autoridades uruguaias que garantam a segurança no esporte após a “violência ultrajante” contra um membro da equipe de arbitragem em uma partida do torneio Apertura da primeira divisão.

Infantino considerou “vergonhoso” o que aconteceu no sábado em Montevidéu, quando o auxiliar Federico Piccardo recebeu uma pedrada no nariz no final de uma partida do campeonato local entre Racing e Peñarol. O incidente causou a paralisação do torneio naquela mesma noite.

“A segurança dos árbitros e dos seus assistentes deve ser garantida em todos os momentos”, escreveu o dirigente da Fifa em sua conta no Instagram. “Por isso, faço um apelo às autoridades pertinentes para que façam os responsáveis prestarem contas e continuem a implementar medidas de dissuasão adequadas para garantir que a violência seja erradicada do esporte”, acrescentou.

A Federação Uruguaia de Futebol (AUF) disse no domingo que Piccardo recebeu atendimento médico e se encontrava “em bom estado de saúde”. Além disso, pediu “consciência geral” contra atos violentos cometidos por todos os envolvidos em eventos esportivos.

Segundo o comunicado da AUF, já se sabe quem foi o agressor. Mas um porta-voz do Ministério Público informou nesta segunda-feira que no âmbito judicial ainda não foi identificado e que foi pedido à polícia que obtenha informações de câmeras e testemunhos.

