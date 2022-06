Inep atrasa licitação e decide renovar contrato de aplicação do Enem para 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educaionais (Inep) decidiu renovar o contrato com a Fundação Cesgranrio e com a FGV, que formam o consócio responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A decisão, em caráter excepcional, foi feita após o órgão atrasar o processo de licitação. As informações são do UOL.

De acordo com a publicação, o Inep pediu uma análise da Procuradoria-Geral Federal sobre a “regularidade jurídica” de fazer o sétimo termo aditivo do contrato com o consórcio. O compromisso feito em julho de 2017 estabelecia que poderia ter renovação, anual, por mais 60 meses, ou seja, até julho de 2022.





Procurado pelo UOL nesta quarta-feira (1º), o Inep enviou uma nota dizendo que “o procedimento ainda se encontra em fase preparatória e tem sido conduzido com apoio de órgãos de controle”. O Enem deste ano está marcado para os dias 13 e 20 de novembro.

“A alta gestão do Inep conta com o suporte da Procuradoria Federal, auditoria interna e assessoria de governança da autarquia. Estes também estão em total alinhamento com as assessorias de controle do MEC”, disse a entidade em nota.