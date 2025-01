Inelegível, Bolsonaro quer os quatro filhos e a esposa Michelle nas urnas em 2026

Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 16, que deseja ter os quatro filhos e a esposa, Michelle (PL), disputando vagas no Congresso Nacional nas eleições de 2026.

Em entrevista ao canal de YouTube da revista Oeste, o ex-presidente relatou os seguintes planos:

— o senador Flávio Bolsonaro (PL) concorrendo à reeleição pelo Rio de Janeiro;

— o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) como candidato ao Senado por São Paulo;

— o vereador Carlos Bolsonaro (PL) disputando uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro;

— Jair Renan Bolsonaro (PL), vereador por Balneário Camboriú, também candidato a vaga na Câmara Federal;

— e Michelle Bolsonaro concorrendo ao Senado pelo Distrito Federal.

Herança política

O próprio Jair está inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas preserva o discurso de que é perseguido pelo Judiciário e concorrerá ao Planalto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou outro representante do governo em 2026. Em pesquisas de intenção de voto para o pleito, chega a empatar tecnicamente com o incumbente.

Sem perspectiva de sua reabilitação política, que depende do STF (Supremo Tribunal Federal), no entanto, outros nomes da direita postulam o espólio do ex-presidente. São os casos dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), como reportou o site IstoÉ.