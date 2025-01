Inédito em vinil, NRC e Marcelo D2 apresentam ‘A Procura da Batida Perfeita’

Pela primeira vez em vinil, “A Procura da Batida Perfeita” (2003), de Marcelo D2, chega ao Noize Record Club para começar o ano em grande estilo. Clássico do rap nacional, o álbum que consolidou a carreira solo do artista carioca será entregue aos assinantes no kit com LP verde translúcido e revista Noize #157.

Para alcançar a mistura da batida do rap com a do samba, as 11 faixas recorrem a samples de Paulinho da Viola, Antônio Carlos e Jocafi, Luiz Bonfá, Marku Ribas e João Nogueira e Zé Katimba. As percussões e violões unem-se aos scratches e o flow de D2 oscila entre a roda de rima e a roda de samba.

“Foi tão potente que me tornei o artista do ano, aconteceu tudo o que poderia acontecer com um disco”, lembra Marcelo D2 sobre a época. “Foi uma porrada, sou um cara do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu era do Planet Hemp, a gente foi preso, caiu na porrada com a polícia. De repente, virei o queridinho de todo mundo.”

A Procura da Batida Perfeita marca o segundo capítulo da busca pela sonoridade que mescla o rap e o hip hop com o samba e a identidade da zona norte do Rio de Janeiro. O álbum reafirma constantemente sua busca estética em versos como: “É sinistro, cumpadi, é sinistro/ Percussão de samba, MPC e vários discos” (em “Profissão MC”).

“O rap me deu a consciência de querer representar o lugar de onde eu vim. Me reencontrei com o Marcelo suburbano. Andava com Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, os caras cantavam essas coisas”, explica o artista. Em meio a músicas que se tornaram clássicos, como “A Procura da Batida Perfeita”, “Loadeando”, “Qual é?”, D2 segue a máxima cantada em “Vai Vendo”: “Eu sei, no samba represento o hip hop”. “