Inea desinterdita terminal da Vale em Mangaratiba

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro Inea desinterditou o Terminal da Ilha Guaíba (TIG), da Vale, em Mangaratiba (RJ), informou à Reuters a assessoria de imprensa do instituto.

A mineradora havia tido suas operações de embarque no terminal interditadas pela prefeitura, por supostas irregularidades ambientais.

(Por Rodrigo Viga Gaier, texto de Marta Nogueira)

Veja também