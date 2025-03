Indústrias extrativas tiveram queda na extração de petróleo, mostra IBGE

A queda na extração de petróleo prejudicou o desempenho das indústrias extrativas no ano de 2024. Por outro lado, houve avanço na extração de minério de ferro. Os dados são do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As indústrias extrativas cresceram 0,5% em 2024, em relação a 2023.

“Foi a extração de petróleo. Tem redução de campos maduros, que já têm declínio natural, e tiveram várias paradas também durante o ano em plataformas”, justificou a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

As extrativas tiveram o desempenho mais modesto entre os componentes do PIB industrial, que cresceu 3,3% em 2024.

Os demais componentes tiveram expansão mais pronunciada: construção (4,3%), indústria de transformação (3,8%) e produção e distribuição de eletricidade, gás e água (3,6%).

Na indústria de transformação, houve influência positiva do crescimento da produção de bens de capital e de bens de consumo duráveis, com destaque para a indústria automotiva, apontou Palis.

“Tem um crescimento importante da indústria automotiva”, disse a pesquisadora, lembrando que houve expansão tanto da fabricação de automóveis quanto de caminhões. “A automotiva tem um pedaço de duráveis e de investimentos.”

No caso da distribuição de eletricidade e gás, Palis aponta que a maior parte do ano de 2024 foi de bandeiras tarifárias verdes. “Essa atividade também foi prejudicada no quarto trimestre, mas no ano foi muito bem, até porque foi puxada também pelo próprio crescimento da economia e do consumo das famílias”, acrescentou.