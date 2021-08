Indústrias de fertilizantes aderem a manifesto da Fiesp sobre Poderes

São Paulo, 30 – Entidades que representam empresas de fertilizantes também aderiram ao manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que defende a harmonia entre os três poderes. A Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), que representa produtoras e misturadoras de fertilizantes, e o Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas do Estado de São Paulo (Siacesp) assinaram o documento, segundo informaram dirigentes das entidades ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. “Queremos superar a pandemia e melhorar o ambiente econômico para geração de empregos. Defendemos harmonia e união”, disse o diretor executivo da Anda, Ricardo Tortorella.

O manifesto da Fiesp, intitulado de “A Praça é dos Três Poderes”, está sendo preparado e deve ser divulgado nesta semana ou no início da próxima.

Segundo ele, a harmonia “tem de ser a regra” entre os Três Poderes e é “primordial” que todos os ocupantes de cargos relevantes da República sigam o que a Constituição impõe.

No documento, as entidades da sociedade civil dizem que “veem com grande preocupação a escalada de tensões e hostilidades entre as autoridades públicas”.

As entidades afirmam que o momento exige, “mais do que nunca”, aproximação e cooperação entre Legislativo, Judiciário e Executivo e que cada um atue com “responsabilidade nos limites de sua competência”.

“O momento exige de todos serenidade, diálogo, pacificação política, estabilidade institucional e, sobretudo, foco em ações e medidas urgentes e necessárias para que o Brasil supere a pandemia, volte a crescer, a gerar empregos e assim possa reduzir as carências sociais que atingem amplos segmentos da população”, diz o texto.

