Indústria será tema de 1ª ministerial da Itália à frente do G7

VERONA, 30 DEZ (ANSA) – A primeira reunião ministerial da presidência italiana do G7 será sobre indústria e espaço. O anúncio foi feito neste sábado (30) pelo ministro da Indústria e do Made in Italy, Adolfo Urso.

“Será justamente o que decidimos restabelecer após uma lacuna de sete anos, e optamos por realizá-lo em Verona no dia 14 de março”, declarou, em coletiva de imprensa de balanço de 2023.

“Este evento será precedido por um encontro com os stakeholders internacionais, que poderão se reunir com os líderes dos sete grandes países, ou seja, os ministros da Indústria”, explicou.

“A próxima reunião ministerial ocorrerá em Trento e abordará especificamente o digital e a inteligência artificial”, acrescentou.

“A escolha de Verona não é casual, pois esta área representa o pulmão produtivo do nosso país”, concluiu Urso. (ANSA).

