Indústria opera no piso da série histórica, diz IBGE

A queda de 18,8% registrada pela indústria em abril ante março aumentou a distância entre o patamar de produção atual e o ponto mais elevado já registrado na série histórica da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em abril, o patamar de produção estava 38,3% menor que o auge alcançado em maio de 2011.

“A indústria opera no patamar mais baixo da série histórica, está no piso da série”, destacou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.

Todas as categorias de uso da indústria tiveram queda recorde em abril ante março. Na comparação com abril do ano anterior, apenas bens intermediários não tiveram perda recorde: a queda na produção foi a mais intensa desde janeiro de 2009, quando tinha recuado 19,8%.

“Todas as categorias econômicas (industriais) operam no ponto mais baixo da série”, acrescentou André Macedo.

No mês de abril, a fabricação de bens de capital estava 67,9% abaixo do pico de produção registrado em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis operavam 88,5% aquém do ápice de produção visto em junho de 2013.

Já os bens intermediários estavam 31,4% abaixo do pico visto em fevereiro de 2011, e os bens de consumo semi e não duráveis operavam 31,8% aquém do auge registrado em junho de 2013.

