Indústria opera 16,3% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011, mostra IBGE

03/05/24 - 12:30min

Desastre climático no Rio Grande do Sul deixa 31 mortos enquanto a água avança

Inundações devido ao transbordamento de rios e deslizamentos de terras após fortes chuvas no Rio Grande do Sul deixaram pelo menos 31 mortos e 74 desaparecidos, informaram as autoridades nesta sexta-feira (3), enquanto intensificam...