Indústria e varejo da China superam as expectativas em novembro

A produção industrial e o consumo doméstico da China se expandiram em ritmo mais forte do que se previa em novembro, indicando uma possível recuperação da atividade após o governo chinês lançar uma série de medidas de estímulo para conter a desaceleração da segunda maior economia do mundo.

Dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) mostram que a produção industrial chinesa subiu 6,2% em novembro ante igual mês do ano passado, ganhando força em relação ao aumento de 4,7% verificado em outubro. O resultado superou a expectativa de 15 analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam acréscimo de 5% na produção industrial no último mês.

As vendas no varejo da China tiveram alta anual de 8% em novembro, ante ganho de 7,2% em outubro e também superando a projeção do mercado, de avanço de 7,6%.

Já os investimentos em ativos fixos em áreas urbanas do país aumentaram 5,2% no acumulado de janeiro a novembro em relação a igual período de 2018. A taxa de crescimento é a mesma observada no ano até outubro e veio em linha com o esperado por analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.