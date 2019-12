Indústria de transformação é destaque negativo no PIB

Em meio ao espalhamento de taxas de crescimento entre as atividades econômicas, a indústria de transformação foi destaque negativo no resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, apontou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O PIB da indústria de transformação recuou 0,5% no terceiro trimestre de 2019 ante o terceiro trimestre de 2018. Houve influência da redução nas exportações para a Argentina, principal mercado consumidor da indústria automotiva nacional, mas também da desaceleração no ritmo de crescimento mundial, especialmente da economia chinesa.

Segundo Rebeca, a redução na demanda da indústria de transformação pelo transporte de cargas impactou também a atividade de Transporte, armazenagem e correio, que encolheu 1,0% no terceiro trimestre de 2019 ante o mesmo período de 2018, influenciada também pelo aumento nas tarifas de aéreas para transporte de passageiros.

“As três atividades econômicas que tiveram variações negativas no terceiro trimestre foram administração pública, indústria de transformação e transporte, que tem muito a ver com o encarecimento das passagens aéreas e a parte de carga ligada à indústria de transformação”, disse Rebeca.