Indústria brasileira responde por 17,6% da exportação brasileira, diz Abia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 13:24 Compartilhe

São Paulo, 9 – A indústria brasileira responde por 17,6% da exportação brasileira, segundo dados da Associação Brasileira de Indústria dê Alimentos (Abia). O saldo da balança comercial da indústria de alimentos do País foi de US$ 51,8 bilhões. O saldo da balança da indústria de alimentos representou 83,9% do saldo geral da indústria.





“A cada 10% que deixamos de exportar em commodities e exportamos em alimentos, tendem a entrar cerca de US$ 3 bilhões a mais”, diz o presidente executivo da Abia, João Dornellas.

Ele destaca ainda que a China é o principal destino das exportações de alimentos brasileiros, seguida pelos Estados Unidos.

Além disso ele afirmou que há o desejo de crescer a participação do Brasil nas exportações na América do Sul, mas há percalços . “Argentina é um parceiro importante que tem enfrentado dificuldades”





A China, por sua vez, importou US$ 12,97 bilhões de alimentos do Brasil em 2022, enquanto a União Europeia, US$ 8,81 bilhões.

Para 2023, a perspectiva é de estabilidade no faturamento em exportação de alimentos. A Abia atribuiu a estabilidade no mercado à desaceleração da economia global.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias